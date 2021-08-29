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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 29 августа 2021
Барселона
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
2'
С. Роберто
30'
М. Депай
19'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
Желтая карточка
К. Лангле
86'
Замена
О. Мингеса
️️️️
А. Гризманн
84'
84'
Замена
️️️️
Д. Джене
76'
Замена
Х. Масиас
️️️️
Э. Унал
Замена
Гави
️️️️
С. Роберто
74'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
М. Брейтуэйт
74'
Замена
С. Дест
️️️️
Эмерсон
63'
Желтая карточка
М. Депай
62'
61'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Аленья
61'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Иглесиас
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
Пас отдал
Ф. де Йонг
30'
Желтая карточка
Р. Араухо
27'
21'
Желтая карточка
К. Аленья
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамирес
Пас отдал
К. Аленья
ГОЛ! 1:0!
С. Роберто
Пас отдал
Ж. Альба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Уго Дуро
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
33
Араухо
22
Эмерсон
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
10
Депай
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
4-4-2
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
23
Митрович
17
Оливера
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Янкто
19
Рамирес
20
Унал
22
Брейтуэйт
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
30
Мингеса
30
Мингеса
7
Гризманн
22
Эмерсон
8
Дест
8
Дест
22
Эмерсон
6
Роберто
6
Гави
6
Гави
6
Роберто
2
Иглесиас
22
Суарес
22
Суарес
2
Иглесиас
10
Аленья
24
Тимор
24
Тимор
10
Аленья
20
Унал
21
Масиас
21
Масиас
20
Унал
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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