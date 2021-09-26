Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 26 сентября 2021
Бетис
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
14'
В. Жозе
55'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Х. Сильва
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
90'
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Фекир
90'
Желтая карточка
В. Карвалью
82'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
72'
70'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Э. Унал
70'
Замена
Х. Мата
️️️️
Х. Иглесиас
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
66'
60'
Желтая карточка
С. Рамирес
ГОЛ! 2:0!
В. Жозе
55'
46'
Замена
С. Рамирес
️️️️
С. Митрович
46'
Замена
Х. Сильва
️️️️
Х. Масиас
Замена
Родри
️️️️
С. Каналес
46'
42'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Н. Максимович
35'
Желтая карточка
Д. Тимор
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Н. Фекир
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
6
Гонсалес
2
Пеццелла
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-4-1-2
13
Сорья
4
Куэнка
2
Джене
23
Митрович
2
Иглесиас
12
Флорентину
24
Тимор
17
Оливера
88
Максимович
21
Масиас
20
Унал
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Фекир
6
Камараса
6
Камараса
10
Фекир
20
Каналес
10
Родри
10
Родри
20
Каналес
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
21
Масиас
33
Сильва
33
Сильва
21
Масиас
88
Максимович
22
Суарес
22
Суарес
88
Максимович
2
Иглесиас
17
Мата
17
Мата
2
Иглесиас
20
Унал
9
Поведа
9
Поведа
20
Унал
23
Митрович
19
Рамирес
19
Рамирес
23
Митрович
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бетис - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Хетафе
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+