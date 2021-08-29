|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Десна
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Десна (Чернигов)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Десна (Чернигов)
|30.10.2021
|1' -79'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Десна (Чернигов)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|03.10.2021
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Десна (Чернигов)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|17.09.2021
|1' -73'
|Десна (Чернигов)
|1:0
|Рух (Львов)
|40'
|12.09.2021
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:2
|Десна (Чернигов)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|0:4
|Верес (Ривне)