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    Vadim Zhuk - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Vadim Zhuk
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Десна 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 Был в запасе Ингулец (Петрово) 2:1 Десна (Чернигов)
    05.12.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 3:3 Мариуполь (Мариуполь)
    27.11.2021 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:1 Десна (Чернигов)
    30.10.2021 1' -79' Шахтер (Донецк) 4:1 Десна (Чернигов)
    22.10.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 1:1 Александрия (Александрия)
    03.10.2021 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 Десна (Чернигов)
    26.09.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    17.09.2021 1' -73' Десна (Чернигов) 1:0 Рух (Львов)
    40'
    12.09.2021 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:2 Десна (Чернигов)
    29.08.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 0:4 Верес (Ривне)
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