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Алемания
Натан Битумазала
Статистика
€ 250 тыс
Натан Битумазала - статистика
Алемания
10 декабря 2002 (23)
#11 | Защитник
178 см
Франция
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Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
8
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
1 : 1
07.04.2024
Кортрейк
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
74' - 90'
85'
90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
72' - 90'
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