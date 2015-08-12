Ислам Цуроев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Зяудинович
|Фамилия
|Цуроев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Зяудинович
|Фамилия
|Цуроев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|88' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|83' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|82' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|28.09.2015
|90' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|87' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|18.08.2015
|46' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|90' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|86' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|68' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|21.07.2015
|1' -68'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Ангушт (Назрань)
|68'