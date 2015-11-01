Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ислам Цуроев - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1989 (37)
#9 | Нападающий
183 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Машук-КМВ
0 : 1
01.11.2015
Ангушт
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Ангушт
1 : 0
25.10.2015
Терек-2
83' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Афипс
2 : 1
18.10.2015
Ангушт
82' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Ангушт
1 : 1
11.10.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Ангушт
1 : 0
28.09.2015
СКА-Ростов
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Алания
0 : 0
21.09.2015
Ангушт
87' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
14.09.2015
Ангушт
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Ангушт
2 : 1
07.09.2015
МИТОС
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
3 : 2
18.08.2015
Ангушт
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
0 : 1
12.08.2015
Машук-КМВ
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Терек-2
1 : 2
04.08.2015
Ангушт
86' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Ангушт
0 : 1
28.07.2015
Афипс
68' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
0 : 2
21.07.2015
Ангушт
1' - 68'
68'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+