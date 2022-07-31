Джей-Ди Гесенс - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Джей-Ди
|Фамилия
|Гесенс
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джей-Ди
|Фамилия
|Гесенс
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|14.01.2023
|87' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)