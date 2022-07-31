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    Джей-Ди Гесенс - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Джей-Ди
    Фамилия Гесенс
    Команда Генк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    29.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    17.01.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    14.01.2023 87' -90' Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    26.12.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Генк (Генк)
    04.11.2022 Был в запасе Генк (Генк) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    06.08.2022 Был в запасе Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
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