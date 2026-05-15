Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Яннис Папаниколау - статистика

Ризеспор
18 ноября 1998 (27), Маруси
#6 | Полузащитник
182 см
Греция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
30
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 2
15.05.2026
Бешикташ
60' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
4 : 0
09.05.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 2
01.05.2026
Коньяспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 2
17.04.2026
Ризеспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Трабзонспор
1 : 0
14.03.2026
Ризеспор
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
83' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
1' - 65'
25'
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
0 : 3
08.02.2026
Галатасарай
75' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
1' - 6'
6'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе
3 : 1
19.01.2026
Ризеспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 0
20.12.2025
Ризеспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 0
13.12.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
2 : 5
23.11.2025
Фенербахче
1' - 83'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
1' - 60'
20'
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 0
22.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
1 : 2
18.10.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Галатасарай
3 : 1
30.08.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
0 : 0
16.08.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
1' - 59'
45'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
1
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+