Яннис Папаниколау - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Папаниколау
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маруси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Папаниколау
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маруси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -111'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -82'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|81'
|11.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -56'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)