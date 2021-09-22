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    Владислав Галкин - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Галкин
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:3 Динамо (Москва)
    22.09.2021 46' -90' Динамо (Ставрополь) 0:6 Динамо (Москва)
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