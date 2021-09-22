Владислав Галкин - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Галкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Галкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:3
|Динамо (Москва)
|22.09.2021
|46' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:6
|Динамо (Москва)