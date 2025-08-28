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Чехия. Шанс Лига
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Баник
Matúš Rusnák
Статистика
Matúš Rusnák - статистика
Баник
#66 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Баник
0 : 2
28.08.2025
Целе
1' - 68'
Лига конференций, 4 раунд
Целе
1 : 0
21.08.2025
Баник
67' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 1
14.08.2025
Баник
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Баник
4 : 3
07.08.2025
Аустрия
86' - 90'
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