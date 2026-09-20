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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Виллум Тор Виллумсон
Статистика
€ 1,50 млн
Виллум Тор Виллумсон - статистика
НЕК
23 октября 1998 (27), Рейкьявик
#11 | Полузащитник
193 см
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
20.09.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
1' - 90'
10'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
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Белоруссия. Высшая лига 2022
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Белоруссия. Высшая лига 2021
Молодежный чемпионат Европы 2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
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П
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К
НЕК
2
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
62' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
НЕК
2 : 1
11.08.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
0 : 0
04.08.2026
НЕК
90' - 90'
90'
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