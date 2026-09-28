Италия. Серия А, 2 тур

Италия. Серия А, 3 тур

Италия. Серия А, 4 тур

Италия. Серия А, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Англия. Чемпионшип 2026/2027 Италия. Серия А 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Чемпионшип 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021