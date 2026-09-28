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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Милутин Осмайич
Статистика
€ 3 млн
Милутин Осмайич - статистика
Дженоа
25 июля 1999 (27)
#20 | Полузащитник
Черногория
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 79'
59'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
63' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 1
15.08.2026
Престон
1' - 90'
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