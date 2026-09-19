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Чехия. Шанс Лига
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Слован
Kozeluh Josef
Статистика
Kozeluh Josef - статистика
Слован
#18 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
1' - 77'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Молодежный чемпионат Европы 2025
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Слован
3 : 0
12.09.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
1' - 77'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
0 : 1
22.08.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
1 : 1
16.08.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Зброевка
0 : 1
07.08.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
1' - 85'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Виктория
1 : 3
25.07.2026
Слован
1' - 62'
44'
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