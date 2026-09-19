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Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Уго Новоа
Статистика
€ 800 тыс
Уго Новоа - статистика
Алавес
24 января 2003 (23)
#12 | Нападающий
182 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
30
0
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
1' - 75'
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
1' - 57'
49'
54'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
1' - 76'
18'
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
1' - 87'
86'
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
1' - 90'
64'
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
12.04.2026
Кастельон
64' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
46' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Мирандес
1 : 1
31.03.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Кордоба
2 : 2
27.03.2026
Мирандес
84' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
1' - 59'
58'
Испания. Сегунда, 29 тур
Бургос
2 : 0
07.03.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
1' - 87'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 2
21.02.2026
Мирандес
1' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
46' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Расинг
1 : 0
09.02.2026
Мирандес
75' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 24 тур
Мирандес
2 : 1
02.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
74' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 71'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
1' - 87'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эйбар
2 : 1
02.01.2026
Мирандес
1' - 68'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
1' - 90'
33'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 41'
40'
Испания. Сегунда, 14 тур
Мирандес
0 : 2
16.11.2025
Бургос
90' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
1' - 46'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
1' - 71'
70'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
1' - 90'
40'
Испания. Сегунда, 8 тур
Вальядолид
1 : 1
05.10.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 1
20.09.2025
Мирандес
1' - 53'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
1 : 5
13.09.2025
Депортиво
1' - 90'
77'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
1 : 4
05.09.2025
Мирандес
1' - 76'
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