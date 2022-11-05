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    Уго Новоа - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Уго
    Фамилия Новоа
    Команда Базель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 2003 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 88' - 90' Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 68' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    74'
    23.02.2023 1' - 63' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 73' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 63' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
    70' 61'
    04.02.2023 1' - 66' Грассхоппер 1:0 Базель Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РБ Лейпциг 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    09.11.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
    05.11.2022 88' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    29.10.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:0 Байер (Леверкузен)
    22.10.2022 73' -90' Аугсбург (Аугсбург) 3:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    90'
    15.10.2022 72' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:2 Герта (Берлин)
    08.10.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.10.2022 82' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Бохум (Бохум)
    17.09.2022 80' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    10.09.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:0 Боруссия (Дортмунд)
    03.09.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 4:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    27.08.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    20.08.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    13.08.2022 1' -46' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:2 Кельн (Кельн)
    07.08.2022 1' -81' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
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