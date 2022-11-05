Уго Новоа - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Новоа
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2003 (20 лет)
|Рост
|182
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€ 5,00
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Новоа
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|88' - 90'
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|68' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|74'
|23.02.2023
|1' - 63'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 73'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 63'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|70' 61'
|04.02.2023
|1' - 66'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|09.11.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.11.2022
|88' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|29.10.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|22.10.2022
|73' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|90'
|15.10.2022
|72' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:2
|Герта (Берлин)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|82' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|17.09.2022
|80' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|10.09.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.08.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|13.08.2022
|1' -46'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -81'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)