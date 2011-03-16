Статистика по турнирам

Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Кубок УЕФА 2007/2008