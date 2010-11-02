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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Барселона
Копенгаген - Барселона: обзор матча 02 ноября 2010
Копенгаген
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
32'
Клаудемир
31'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Барселона
Замена
С. Оттесен
️️️️
М. Вингаард
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
Клаудемир
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛВ
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
10
Йеспер Гронкьяер
АП
7
Кристиан Боланьос
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
6
Солви Оттесен
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Виланд
17
Вендт
25
Занка
15
Антонссон
3
Поспех
6
Квист
6
Клаудемир
10
Вингаард
10
Гронкьяер
7
Боланьос
14
Н'Дойе
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
20
Кейта
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
7
Вилья
8
Иньеста
10
Вингаард
6
Оттесен
6
Оттесен
10
Вингаард
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
Остались в запасе
Копенгаген
Барселона
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Копенгаген - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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