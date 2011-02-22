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Копенгаген - Челси
Копенгаген - Челси: обзор матча 22 февраля 2011
Копенгаген
22.02.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Челси
16'
Н. Анелька
54'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Челси
+2
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Торрес
Замена
К. Зохоре
️️️️
Й. Гронкьяер
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
Ф. Малуда
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
О. Вендт
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
З. Поспех
ГОЛ! 0:2!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
М. Вингаард
️️️️
С. Сантин
Желтая карточка
Ф. Торрес
Травма
Рамирес
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Желтая карточка
Занка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ПП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-4-2
1
Виланд
17
Вендт
15
Антонссон
25
Занка
3
Поспех
10
Гронкьяер
6
Квист
6
Клаудемир
7
Боланьос
14
Н'Дойе
70
Сантин
4-1-3-1-1
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
9
Торрес
17
Вендт
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
17
Вендт
70
Сантин
10
Вингаард
10
Вингаард
70
Сантин
10
Гронкьяер
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Гронкьяер
13
Малуда
18
Жирков
18
Жирков
13
Малуда
9
Торрес
8
Калу
8
Калу
9
Торрес
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
Остались в запасе
Копенгаген
Челси
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Копенгаген - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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