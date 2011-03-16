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Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Копенгаген
Челси - Копенгаген: обзор матча 16 марта 2011
Челси
16.03.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Копенгаген
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
К. Боланьос
Замена
М. Эссьен
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
К. Боланьос
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ю. Жирков
Замена
С. Сантин
️️️️
М. Вингаард
Травма
М. Вингаард
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Клаудемир
Замена
К. Зохоре
️️️️
П. Бенгтссон
Желтая карточка
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Йеспер Гронкьяер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
18
Жирков
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-2
1
Виланд
19
Бенгтссон
25
Занка
15
Антонссон
17
Вендт
7
Боланьос
6
Квист
6
Клаудемир
10
Вингаард
10
Гронкьяер
14
Н'Дойе
12
Оби Микел
2
Эссьен
2
Эссьен
12
Оби Микел
18
Жирков
13
Малуда
13
Малуда
18
Жирков
39
Анелька
9
Торрес
9
Торрес
39
Анелька
7
Боланьос
31
Кристенсен
31
Кристенсен
7
Боланьос
19
Бенгтссон
7
Зохоре
7
Зохоре
19
Бенгтссон
10
Вингаард
70
Сантин
70
Сантин
10
Вингаард
Остались в запасе
Челси
Копенгаген
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Челси - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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