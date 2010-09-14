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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Рубин
Копенгаген - Рубин: обзор матча 14 сентября 2010
Копенгаген
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
87'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Рубин
Замена
Х. Норрегаард
️️️️
Клаудемир
Замена
Занка
️️️️
М. Вингаард
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
М. Вингаард
Желтая карточка
В. Калешин
Замена
Г. Карадениз
️️️️
К. Эдуардо
Замена
К. Боланьос
️️️️
С. Сантин
Замена
️️️️
С. Боккетти
Желтая карточка
А. Орехов
Замена
️️️️
О. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
6
Клаудемир
ЦП
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
10
Мартин Вингаард
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЛП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
17
Виталий Калешин
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Копенгаген
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
Рубин
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-4-2
1
Виланд
17
Вендт
6
Оттесен
15
Антонссон
3
Поспех
10
Гронкьяер
6
Клаудемир
6
Квист
10
Вингаард
70
Сантин
14
Н'Дойе
4-4-2
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
9
Орехов
16
Боккетти
14
Ансальди
17
Калешин
16
Нобоа
15
Муравски
22
Эдуардо
9
Мартинс
12
Корниленко
6
Клаудемир
4
Норрегаард
4
Норрегаард
6
Клаудемир
10
Вингаард
25
Занка
25
Занка
10
Вингаард
70
Сантин
7
Боланьос
7
Боланьос
70
Сантин
22
Эдуардо
61
Карадениз
61
Карадениз
22
Эдуардо
Остались в запасе
Копенгаген
Рубин
26
Петер Ларссон
ЦЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Копенгаген - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Помощники судьи:
Роланд Хайм (Австрия)
Норберт Шваб (Австрия).
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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