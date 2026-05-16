Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Salifou Diarrassouba - статистика

Грассхоппер
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
23
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
16.05.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Цюрих
2 : 1
09.05.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Грассхоппер
1 : 2
25.04.2026
Люцерн
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
5 : 0
21.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Тун
5 : 1
14.03.2026
Грассхоппер
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
2 : 3
08.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 0
05.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Грассхоппер
1 : 0
01.03.2026
Лугано
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.02.2026
Цюрих
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
14.02.2026
Грассхоппер
83' - 90'
86'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
1' - 46'
45'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.02.2026
Янг Бойз
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.01.2026
Лугано
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
24.01.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
1 : 3
18.01.2026
Тун
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Янг Бойз
2 : 6
17.12.2025
Грассхоппер
64' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
1 : 0
13.12.2025
Грассхоппер
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
0 : 1
06.12.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
1' - 58'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2025
Базель
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
6 : 0
02.11.2025
Грассхоппер
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Грассхоппер
3 : 3
30.10.2025
Янг Бойз
65' - 90'
74'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
25.10.2025
Грассхоппер
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.10.2025
Сьон
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.10.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лугано
2 : 1
27.09.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Грассхоппер
3 : 1
14.09.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Тун
1 : 1
30.08.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
1 : 1
10.08.2025
Грассхоппер
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
2 : 1
02.08.2025
Грассхоппер
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
Был в запасе
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+