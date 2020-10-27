|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Ковентри (Ковентри)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.04.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|19.01.2021
|86' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Ковентри (Ковентри)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|04.11.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ковентри (Ковентри)
|27.10.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)