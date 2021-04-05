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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бристоль Сити
Ковентри - Бристоль Сити: обзор матча 05 апреля 2021
Ковентри
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Сити
9'
Л. Эстигард
63'
М. Гудден (П)
87'
В. Дьекереш
79'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Бристоль Сити
Замена
Г. Хамер
️️️️
Л. Келли
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
87'
79'
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
Замена
В. Дьекереш
️️️️
М. Гудден
78'
Желтая карточка
Л. Келли
69'
69'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
Т. Уокер
67'
65'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Ф. Дьедиу
65'
Замена
T. Rowe
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Гудден
63'
55'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Мариаппа
55'
Замена
S. Pearson
️️️️
А. Семеньо
46'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Надь
31'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 1:0!
Л. Эстигард
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
2
Josh Pask
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
27
Jordon Thompson
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
6
Ryley Towler
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
3-3-1-3
20
Мароши
3
МакКаллум
5
Эстигард
5
МакФадзин
4
Келли
28
Экклз
37
Джеймс
17
О'Харе
10
Уокер
24
Гудден
2
3-2-2-3
25
Бентли
26
Калас
2
Сессеньон
26
Винер
2
Симпсон
5
Мариаппа
6
Надь
4
Массенго
42
Семеньо
18
Дьедиу
21
Уэллс
4
Келли
38
Хамер
38
Хамер
4
Келли
24
Гудден
14
Дьекереш
14
Дьекереш
24
Гудден
42
Семеньо
28
28
42
Семеньо
18
Дьедиу
9
Конвей
9
Конвей
18
Дьедиу
2
Сессеньон
10
10
2
Сессеньон
5
Мариаппа
45
Палмер
45
Палмер
5
Мариаппа
6
Надь
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
6
Надь
Остались в запасе
Ковентри
Бристоль Сити
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
41
Уилл Бапага
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
8
Алекс Скотт
АП
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
13
Бен Уилсон
ВР
96
Жульен Да Коста
ЦП
27
Jordon Thompson
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Джордан Шипли
ЛВ
41
Уилл Бапага
ПВ
Остались в запасе
8
Алекс Скотт
АП
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ковентри - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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