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Теодосис Махерас
Статистика
Теодосис Махерас - статистика
Завершил карьеру
6 мая 2000 (26)
#53 | Полузащитник
179 см
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
1 : 0
29.11.2023
Пансерраикос
46' - 62'
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
1 : 1
24.11.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
0 : 2
11.11.2023
Арис
72' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
ПАС
1 : 1
05.11.2023
Волос
67' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
2 : 1
28.10.2023
Кифисиас
78' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
2 : 0
21.10.2023
Волос
69' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
3 : 0
27.09.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
24.09.2023
Астерас
46' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 1
18.09.2023
Волос
46' - 90'
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