Теодосис Махерас - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Теодосис
|Фамилия
|Махерас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Теодосис
|Фамилия
|Махерас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.12.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|09.11.2022
|70' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)