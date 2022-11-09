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    Теодосис Махерас - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Теодосис
    Фамилия Махерас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 мая 2000 (22 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.12.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    09.11.2022 70' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
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