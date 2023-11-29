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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Пансерраикос
Волос - Пансерраикос: обзор матча 29 ноября 2023
Волос
29.11.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Пансерраикос
54'
П. Мораитис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Пансерраикос
90'
+5
Замена
A. Bajrovic
️️️️
П. Стайкос
90'
+5
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Делигианнидис
90'
+4
Желтая карточка
П. Делигианнидис
Замена
А. Труй
️️️️
М. Комба
90'
+3
Замена
К. Асланидис
️️️️
М. Делетич
90'
+3
89'
Желтая карточка
M. Sofianos
87'
Желтая карточка
А. Чован
Замена
Г. Мигас
️️️️
Т. Махерас
62'
59'
Замена
З. Хацистравос
️️️️
М. Морейра
59'
Замена
M. Sofianos
️️️️
М. Томас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мораитис
54'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Ф. Кицос
46'
Желтая карточка
Н. Главчич
44'
Желтая карточка
Т. Цоканис
38'
34'
Желтая карточка
N. Gkotzamanidis
Замена
Н. Главчич
️️️️
Ж. Баррьентос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Пансерраикос
1
Адриан Чован
(К)
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
17
Костас Пилеас
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Волос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
22
Георгиос Мигас
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Пансерраикос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-3-2-1
12
3
Кицос
4
Калогеропулос
16
17
Алхо
80
14
Баррьентос
6
Цоканис
7
Делетич
8
Комба
45
Мораитис
4-1-1-2-2
1
Чован
6
Морейра
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
17
Пилеас
22
Уедраого
26
Стайкос
10
Томас
10
Машарипов
14
5
7
Делетич
4
Асланидис
4
Асланидис
7
Делетич
Махерас
22
Мигас
22
Мигас
Махерас
8
Комба
22
Труй
22
Труй
8
Комба
14
Баррьентос
35
Главчич
35
Главчич
14
Баррьентос
3
Кицос
53
Махерас
53
Махерас
3
Кицос
64
Делигианнидис
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
64
Делигианнидис
6
Морейра
18
Хацистравос
18
Хацистравос
6
Морейра
26
Стайкос
10
10
26
Стайкос
10
Томас
21
21
10
Томас
Остались в запасе
Волос
Пансерраикос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
Главный тренер
Константинос Брацос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
8
Adrián Colombino
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
Остались в запасе
3
S. Petavrakis
ЦЗ
8
Adrián Colombino
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Волос - Пансерраикос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Aristeidis Vatsios, Greece
Стадион:
Panthessaliko, Volos
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