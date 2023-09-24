Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Астерас
Волос - Астерас: обзор матча 24 сентября 2023
Волос
24.09.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Астерас
59'
А. Труй (П)
7'
Х. Мирителло
22'
D. Grozdanic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Астерас
90'
+2
Желтая карточка
Н. Пападопулос
Желтая карточка
Т. Цоканис
90'
86'
Замена
В. Сурлис
️️️️
Х. Бартоло
Желтая карточка
М. Комба
78'
Замена
А. Энгин
️️️️
К. Корнетт
76'
69'
Желтая карточка
Ф. Альварес
67'
Замена
Н. Кальцас
️️️️
Сито
67'
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Труй
59'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Ф. Бертольо
46'
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Делетич
46'
Замена
М. Комба
️️️️
К. Асланидис
46'
37'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
36'
22'
ГОЛ! 0:2!
D. Grozdanic
Пас отдал
Х. Бартоло
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мирителло
Желтая карточка
Ф. Бертольо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Максимилиано Комба
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
3-4-2-2
17
Алхо
4
Асланидис
16
80
6
Цоканис
18
Бертольо
22
Труй
92
Корнетт
7
Делетич
11
Гарсия
21
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
19
Кастаньо
2
Кармона
30
87
Жуканович
24
Альварес
8
Мунафо
20
Регис
7
Бартоло
40
Сито
9
Мирителло
18
Бертольо
35
Главчич
35
Главчич
18
Бертольо
92
Корнетт
17
Энгин
17
Энгин
92
Корнетт
4
Асланидис
8
Комба
8
Комба
4
Асланидис
7
Делетич
53
Махерас
53
Махерас
7
Делетич
7
Бартоло
90
Сурлис
90
Сурлис
7
Бартоло
40
Сито
20
Кальцас
20
Кальцас
40
Сито
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
Остались в запасе
Волос
Астерас
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Волос - Астерас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Новости команд
Все
Волос
Астерас
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+