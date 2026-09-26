Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Панатинаикос
Адам Гнезда Черин
Статистика
€ 4,50 млн
Адам Гнезда Черин - статистика
Панатинаикос
16 июля 1999 (27)
#22 | Полузащитник
170 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 80'
75'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Чемпионат Европы 2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига конференций 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА 1948
1 : 2
11.08.2026
Панатинаикос
88' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Панатинаикос
1 : 1
05.08.2026
ЦСКА 1948
67' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
1' - 76'
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос
1' - 64'
55'
Главные новости
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
Видео
Роналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+