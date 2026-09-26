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€ 25 тыс

Александр Балахонов - статистика

Торпедо Миасс
26 июня 2002 (24), Волгоград
#2 | Защитник
195 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
30.08.2026
Торпедо Миасс
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
70' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
03.05.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Иртыш
1 : 1
26.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
19.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
12.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.04.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
22.03.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Сибирь
3 : 0
15.03.2026
Торпедо Миасс
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
08.03.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Родина-2
2 : 1
01.03.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
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