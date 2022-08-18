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    Богдан Вьюнник - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Богдан
    Фамилия Вьюнник
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Родной город Харьков
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    27.10.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 1' -59' ПСВ (Эйндховен) 5:0 Цюрих (Цюрих)
    06.10.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2022 71' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
    25.08.2022 1' -63' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -70' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
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