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Польша. Экстракласса
Команды
Лехия
Богдан Вьюнник
Статистика
€ 500 тыс
Богдан Вьюнник - статистика
Лехия
21 мая 2002 (24), Харьков
#7 | Нападающий
178 см
Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Арсенал
1 : 0
03.11.2022
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Цюрих
2 : 1
27.10.2022
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
ПСВ
5 : 0
13.10.2022
Цюрих
1' - 59'
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
1 : 5
06.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Буде-Глимт
2 : 1
15.09.2022
Цюрих
71' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Цюрих
1 : 2
08.09.2022
Арсенал
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
25.08.2022
Цюрих
1' - 63'
Лига Европы, 4 раунд
Цюрих
2 : 1
18.08.2022
Хартс
1' - 70'
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