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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Цюрих
ПСВ - Цюрих: обзор матча 13 октября 2022
ПСВ
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
5 : 0
Завершен
Цюрих
9'
Э. Гутьеррес
15'
Д. Верман
35'
И. Сангаре
55'
Д. Верман
84'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Цюрих
ГОЛ! 5:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Г. Тил
84'
82'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
М. Хорншух
Замена
Д. Тезе
️️️️
А. Обиспо
74'
70'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Т. Айегун
70'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
65'
Желтая карточка
Л. Камбери
Замена
Савиньо
️️️️
И. Сангаре
63'
Желтая карточка
Р. Ледесма
61'
59'
Замена
Д. Окита
️️️️
Б. Вьюнник
59'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ш. Конде
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Верман
56'
ГОЛ! 4:0!
Д. Верман
Пас отдал
И. Сангаре
55'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
К. Гакпо
46'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Х. Симонс
46'
ГОЛ! 3:0!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Гакпо
35'
32'
Желтая карточка
А. Маркезано
ГОЛ! 2:0!
Д. Верман
Пас отдал
Г. Тил
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гутьеррес
Пас отдал
А. Обиспо
9'
3'
Желтая карточка
К. Метс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-1-2-3
44
Бенитес
30
Макс
5
Рамальо
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
25
Верман
18
Гакпо
20
Тил
7
Симонс
3-4-1-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
16
Хорншух
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
5
Метс
3
Герреро
15
Айегун
27
Вьюнник
4
Обиспо
4
Тезе
4
Тезе
4
Обиспо
7
Симонс
37
Ледесма
37
Ледесма
7
Симонс
18
Гакпо
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
18
Гакпо
6
Сангаре
17
Савиньо
17
Савиньо
6
Сангаре
25
Верман
11
Бакайоко
11
Бакайоко
25
Верман
44
Конде
10
Селнаэс
10
Селнаэс
44
Конде
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
16
Хорншух
27
Рохнер
27
Рохнер
16
Хорншух
15
Айегун
10
Авдияй
10
Авдияй
15
Айегун
27
Вьюнник
14
Окита
14
Окита
27
Вьюнник
Остались в запасе
ПСВ
Цюрих
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча ПСВ - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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