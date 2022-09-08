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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Арсенал
Цюрих - Арсенал: обзор матча 08 сентября 2022
Цюрих
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
44'
М. Криезиу (П)
16'
Маркиньос
62'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Арсенал
Замена
И. Сантини
️️️️
Т. Айегун
80'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Д. Окита
80'
78'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Э. Нкетиа
69'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Ф. Виейра
69'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Тирни
Замена
Ш. Конде
️️️️
Б. Джемаили
67'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Б. Красники
67'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Герреро
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
Э. Нкетиа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Криезиу
44'
Желтая карточка
М. Криезиу
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Маркиньос
Пас отдал
Э. Нкетиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
10
Селнаэс
21
Джемаили
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
14
Окита
15
Айегун
4-1-2-2-1
30
Тернер
5
Томиясу
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
20
Виейра
6
Локонга
11
Маркиньос
7
Мартинелли
9
Нкетиа
7
Красники
19
Маркезано
19
Маркезано
7
Красники
21
Джемаили
44
Конде
44
Конде
21
Джемаили
3
Герреро
27
Рохнер
27
Рохнер
3
Герреро
14
Окита
10
Авдияй
10
Авдияй
14
Окита
15
Айегун
18
Сантини
18
Сантини
15
Айегун
63
Тирни
47
Зинченко
47
Зинченко
63
Тирни
20
Виейра
8
Эдегор
8
Эдегор
20
Виейра
9
Нкетиа
9
Жезус
9
Жезус
9
Нкетиа
Остались в запасе
Цюрих
Арсенал
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Цюрих - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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