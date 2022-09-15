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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - Цюрих
Буде-Глимт - Цюрих: обзор матча 15 сентября 2022
Буде-Глимт
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
54'
О. Селнаэс (АГ)
58'
У. Ветлесен
81'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Цюрих
82'
Замена
И. Сантини
️️️️
Т. Айегун
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
О. Селнаэс
Замена
А. Гренбек
️️️️
О. Сольбаккен
77'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
77'
71'
Замена
Ш. Конде
️️️️
Б. Джемаили
71'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
Д. Окита
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
67'
61'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Ф. Рохнер
61'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Б. Красники
60'
Желтая карточка
Т. Айегун
ГОЛ! 2:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
О. Сольбаккен
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Селнаэс
54'
52'
Желтая карточка
О. Селнаэс
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
46'
Желтая карточка
М. Лоде
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
7
Берг
14
Салтнес
10
Ветлесен
22
Мвука
9
Сольбаккен
15
Салвесен
2-1-3-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
10
Селнаэс
27
Рохнер
21
Джемаили
28
Бораниясевич
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
15
Айегун
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
9
Сольбаккен
11
Гренбек
11
Гренбек
9
Сольбаккен
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
7
Красники
19
Маркезано
19
Маркезано
7
Красники
21
Джемаили
44
Конде
44
Конде
21
Джемаили
27
Рохнер
10
Авдияй
10
Авдияй
27
Рохнер
15
Айегун
18
Сантини
18
Сантини
15
Айегун
14
Окита
27
Вьюнник
27
Вьюнник
14
Окита
Остались в запасе
Буде-Глимт
Цюрих
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Буде-Глимт - Цюрих
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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