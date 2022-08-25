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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хартс - Цюрих
Хартс - Цюрих: обзор матча 25 августа 2022
Хартс
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Цюрих
80'
Ф. Рохнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хартс - Цюрих
90'
+1
Замена
Ф. Алити
️️️️
А. Герреро
Замена
К. Смит
️️️️
К. Девлин
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рохнер
Пас отдал
Т. Айегун
79'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
Замена
Т. Сиббик
️️️️
С. Кингсли
78'
Замена
П. Харинг
️️️️
Л. Бойс
63'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
А. Форрест
63'
63'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Б. Вьюнник
Вторая желтая
Д. Грант
54'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
47'
46'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
46'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Авдияй
Желтая карточка
К. Роулес
42'
33'
Желтая карточка
Ш. Конде
Желтая карточка
Д. Грант
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
2-4-3
1
Гордон
15
Роулес
3
Кингсли
14
Девлин
20
Кокрейн
10
Маккей
8
Грант
27
Бойс
14
Форрест
7
Шенклэнд
2-1-4-2-1
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
5
Метс
3
Герреро
10
Авдияй
27
Вьюнник
3
Кингсли
6
Сиббик
6
Сиббик
3
Кингсли
27
Бойс
5
Харинг
5
Харинг
27
Бойс
14
Девлин
21
Смит
21
Смит
14
Девлин
14
Форрест
11
Джиннелли
11
Джиннелли
14
Форрест
10
Авдияй
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Авдияй
3
Герреро
5
Алити
5
Алити
3
Герреро
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
27
Вьюнник
15
Айегун
15
Айегун
27
Вьюнник
Остались в запасе
Хартс
Цюрих
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Хартс - Цюрих
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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