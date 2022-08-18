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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Хартс
Цюрих - Хартс: обзор матча 18 августа 2022
Цюрих
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хартс
32'
А. Герреро
34'
Б. Джемаили
22'
Л. Шенклэнд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Хартс
90'
+3
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Л. Шенклэнд
90'
+2
Желтая карточка
М. Смит
Замена
Ф. Алити
️️️️
К. Метс
83'
Замена
Ш. Конде
️️️️
Б. Джемаили
74'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Вьюнник
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Авдияй
70'
69'
Замена
Л. Бойс
️️️️
П. Харинг
69'
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Грант
Желтая карточка
А. Герреро
47'
46'
Замена
М. Смит
️️️️
Н. Аткинсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Герреро
32'
Желтая карточка
А. Маркезано
22'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Шенклэнд
7'
Замена
️️️️
К. Хэлкетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
10
Барри Маккей
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
21
Коннор Смит
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
2-1-4-2-1
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
10
Селнаэс
5
Метс
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
10
Авдияй
3
Герреро
27
Вьюнник
4-5-1
1
Гордон
13
Аткинсон
15
Роулес
4
Хэлкетт
3
Кингсли
10
Маккей
20
Кокрейн
5
Харинг
14
Девлин
8
Грант
7
Шенклэнд
10
Авдияй
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Авдияй
5
Метс
5
Алити
5
Алити
5
Метс
21
Джемаили
44
Конде
44
Конде
21
Джемаили
27
Вьюнник
27
Рохнер
27
Рохнер
27
Вьюнник
13
Аткинсон
2
Смит
2
Смит
13
Аткинсон
7
Шенклэнд
11
Джиннелли
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
8
Грант
14
Форрест
14
Форрест
8
Грант
5
Харинг
27
Бойс
27
Бойс
5
Харинг
Остались в запасе
Цюрих
Хартс
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
21
Коннор Смит
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
21
Коннор Смит
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Цюрих - Хартс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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