Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Луис Суарес
Трансферы
€ 22 млн
Луис Суарес - трансферы
Спортинг
2 декабря 1997 (28)
#97 | Нападающий
185 см
Колумбия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
28.07.25 / -
Альмерия
Спортинг
22,20 млн €
01.07.23 / 28.07.25
Марсель
Альмерия
8 млн €
01.01.23 / 30.06.23
Марсель
Альмерия
Аренда
20.07.22 / 01.07.23
Гранада
Марсель
10 млн €
02.10.20 / 20.07.22
Уотфорд
Гранада
10 млн €
01.07.19 / 06.08.20
Уотфорд
Сарагоса
Аренда
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото
«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
2
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
7
Фото
Моуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
4
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
1
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
