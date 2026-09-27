Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Португалия. Примейра 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Лига чемпионов 2025/2026 Португалия. Кубок 2025/2026 Португалия. Примейра 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Сегунда 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Испания. Примера 2023/2024 Испания. Примера 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига Европы 2020/2021