Луис Суарес - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|1' - 90'
|Жирона
|6:2
|Альмерия
|Испания. Примера, 22 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|27'
|06.02.2023
|1' - 69'
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 20 тур
|27.01.2023
|1' - 72'
|Альмерия
|3:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 19 тур
|21'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|6:2
|Альмерия (Альмерия)
|90'
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|27'
|06.02.2023
|1' -69'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.01.2023
|1' -72'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|21'
|23.01.2023
|76' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|15.01.2023
|66' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -55'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)