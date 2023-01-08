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    Луис Суарес - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Суарес
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 1' - 90' Жирона 6:2 Альмерия Испания. Примера, 22 тур
    90'
    11.02.2023 1' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    27'
    06.02.2023 1' - 69' Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    27.01.2023 1' - 72' Альмерия 3:1 Эспаньол Испания. Примера, 19 тур
    21'
    Статистика по турнирам
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