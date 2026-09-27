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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Луис Суарес
Статистика
€ 30 млн
Луис Суарес - статистика
Спортинг
2 декабря 1997 (28)
#97 | Нападающий
185 см
Колумбия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
1' - 66'
9'
23'
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
1' - 86'
17'
61'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
1' - 90'
81'
86'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 74'
57'
43'
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
1' - 67'
32'
49'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
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Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Испания. Сегунда 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
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Испания. Примера 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
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Спортинг
1
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 74'
57'
43'
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