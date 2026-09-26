Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Орлов - статистика

Динамо СПб
28 мая 1998 (28), Санкт-Петербург
#24 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
62' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо СПб
2 : 0
09.09.2026
Сочи
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
13
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо СПб
3 : 2
08.08.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
1 : 2
25.07.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+