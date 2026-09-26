Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ратмир Машезов - статистика

Нарт
30 июля 1995 (31), Нальчик
#7 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Нефтяник
1 : 1
26.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 89'
47'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нарт
15
5
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Нефтяник
1 : 1
26.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 89'
47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
15.08.2026
Нарт
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нарт
2 : 0
08.08.2026
Чайка-М
1' - 72'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
2 : 1
01.08.2026
Нарт
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
74' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
1' - 75'
6, 32'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
0 : 1
02.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Ростов-2
0 : 1
11.04.2026
Нарт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
Был в запасе
Главные новости
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+