|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|86' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|01.05.2022
|76' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|28.08.2021
|88' -89'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|22.08.2021
|82' -89'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|Виллем II (Тилбург)
|82'
|15.08.2021
|1' -67'
|Виллем II (Тилбург)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)