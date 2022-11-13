Пьер Калюлю - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Калюлю
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Калюлю
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|1:0
|Милан
|Италия. Серия А, 21 тур
|32'
|29.01.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:5
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|24.01.2023
|1' - 90'
|Лацио
|4:0
|Милан
|Италия. Серия А, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|23
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|10.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|32'
|29.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|30'
|04.01.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|60' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|1' -46'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|34'
|22.10.2022
|46' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|01.10.2022
|39' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|46' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|79' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)