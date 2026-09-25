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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
Пьер Калюлю
Статистика
€ 32 млн
Пьер Калюлю - статистика
Ювентус
5 июня 2000 (26), Лион
#15 | Защитник
179 см | 69 кг
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
1' - 90'
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Олимпиада 2020
Команда
И
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П
Ж
К
Ювентус
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
1' - 90'
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