Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Атакан Каразор - статистика

Штутгарт
13 октября 1996 (29), Эссен
#16 | Полузащитник
190 см
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 1
19.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
4 : 1
04.09.2026
Кельн
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
27
0
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 3
02.05.2026
Штутгарт
1' - 69'
69'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 1
26.04.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
4 : 2
19.04.2026
Штутгарт
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
0 : 2
04.04.2026
Боруссия Д
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 5
22.03.2026
Штутгарт
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 0
15.03.2026
РБ Лейпциг
1' - 86'
68'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 2
07.03.2026
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
4 : 0
01.03.2026
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хайденхайм
3 : 3
22.02.2026
Штутгарт
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
3 : 1
14.02.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Санкт-Паули
2 : 1
07.02.2026
Штутгарт
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
1' - 77'
52'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
0 : 3
25.01.2026
Штутгарт
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 2
13.01.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
1 : 4
10.01.2026
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
48'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 4
14.12.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 5
06.12.2025
Бавария
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2 : 1
30.11.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
3 : 3
22.11.2025
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
3 : 2
09.11.2025
Аугсбург
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
26.10.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0 : 3
18.10.2025
Штутгарт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 0
05.10.2025
Хайденхайм
1' - 56'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
1' - 82'
Главные новости
ВидеоСмелый тренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
3
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
1
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
6
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
4
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+