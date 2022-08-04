Маркус Даниэльсон - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Даниэльсон
|Команда
|Далянь Про
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Даниэльсон
|Команда
|Далянь Про
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -46'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|06.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|38'
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|84' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|75' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|46' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|89'
|04.08.2022
|73' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)