Якоб Уне Ларссон - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Якоб Уне
|Фамилия
|Ларссон
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Якоб Уне
|Фамилия
|Ларссон
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|28.01.2023
|1' - 46'
|Волос
|2:3
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|19
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|1' -46'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|04.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|62'
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|25' 18'
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)