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€ 650 тыс

Якоб Уне Ларссон - статистика

Юргорден
8 апреля 1994 (32)
#4 | Защитник
180 см
Швеция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Юргорден
1 : 2
20.09.2026
Эльфсборг
1' - 90'
66'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Юргорден
2 : 0
14.09.2026
ГАИС
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Кальмар
0 : 1
07.09.2026
Юргорден
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Мьеллбю
0 : 2
03.09.2026
Юргорден
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Юргорден
4 : 0
31.08.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юргорден
13
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/2 финала
Челси
1 : 0
08.05.2025
Юргорден
1' - 63'
Лига конференций, 1/2 финала
Юргорден
1 : 4
01.05.2025
Челси
1' - 90'
Лига конференций, 1/4 финала
Рапид
1 : 4
17.04.2025
Юргорден
1' - 83'
45'
Лига конференций, 1/4 финала
Юргорден
0 : 1
10.04.2025
Рапид
1' - 90'
Лига конференций, 1/8 финала
Юргорден
3 : 0
13.03.2025
Пафос
1' - 90'
Лига конференций, 1/8 финала
Пафос
1 : 0
06.03.2025
Юргорден
1' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Юргорден
3 : 1
19.12.2024
Легия
1' - 90'
Лига конференций, 4 тур
ТНС
0 : 1
28.11.2024
Юргорден
1' - 90'
85'
Лига конференций, 3 тур
Юргорден
2 : 1
07.11.2024
Панатинаикос
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Юргорден
1 : 2
24.10.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
ЛАСК
2 : 2
03.10.2024
Юргорден
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Марибор
0 : 1
29.08.2024
Юргорден
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Юргорден
1 : 0
22.08.2024
Марибор
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Юргорден
3 : 1
15.08.2024
Ильвес
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Прогрес
1 : 0
01.08.2024
Юргорден
1' - 36'
36'
Лига конференций, 2 раунд
Юргорден
3 : 0
25.07.2024
Прогрес
Был в запасе
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