Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд