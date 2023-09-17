Дмитрий Югалдин - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Югалдин
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Югалдин
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|61' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|19.11.2023
|83' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|05.11.2023
|71' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|28.10.2023
|82' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|14.10.2023
|1' -61'
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2023
|66' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|23.09.2023
|73' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|5:3
|Сокол (Саратов)
|09.09.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|90'
|19.08.2023
|1' -60'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Химки (Химки)
|12.08.2023
|60' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|66'
|05.08.2023
|67' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2023
|75' -90'
|Сокол (Саратов)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|16.07.2023
|46' -90'
|Родина (Москва)
|4:0
|Сокол (Саратов)