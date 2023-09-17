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    Дмитрий Югалдин - статистика

    #98 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Ильич
    Фамилия Югалдин
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 2002 (21 год)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2023 61' -90' Сокол (Саратов) 1:3 Кубань (Краснодар)
    19.11.2023 83' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Сокол (Саратов)
    13.11.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:3 Арсенал (Тула)
    05.11.2023 71' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Сокол (Саратов)
    28.10.2023 82' -90' Сокол (Саратов) 0:1 Акрон (Тольятти)
    14.10.2023 1' -61' Сокол (Саратов) 2:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.10.2023 66' -90' Арсенал (Тула) 3:0 Сокол (Саратов)
    02.10.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Алания (Владикавказ)
    23.09.2023 73' -90' Динамо Мх (Махачкала) 2:0 Сокол (Саратов)
    17.09.2023 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 5:3 Сокол (Саратов)
    09.09.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.09.2023 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:2 Сокол (Саратов)
    90'
    19.08.2023 1' -60' Сокол (Саратов) 1:0 Химки (Химки)
    12.08.2023 60' -90' Кубань (Краснодар) 0:0 Сокол (Саратов)
    66'
    05.08.2023 67' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Сокол (Саратов)
    29.07.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2023 75' -90' Сокол (Саратов) 3:2 Шинник (Ярославль)
    16.07.2023 46' -90' Родина (Москва) 4:0 Сокол (Саратов)
    Россия
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