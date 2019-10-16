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    Антон Бобер - новости

    #8 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бобер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник "КамАЗ" (Наб. Челны)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
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