Бобер опровергает слухи о заговоре против Гордеева в «Мордовии»

33-летний полузащитник «Мордовии» Антон Бобер прокомментировал слухи в СМИ о том, что группа футболистов саранского клуба якобы отказывается работать с главным тренером Андреем Гордеевым.

«Впервые об этом слышу! Оставлю без комментариев. С моей стороны нет никакого заговора, есть просто какое-то недопонимание. И я напрямую разговаривал с тренером по этому поводу. У нас довольно неплохие отношения, несмотря на то, что сижу на скамейке. Действовать за спиной Андрея Львовича я никогда не стану», – ответил Бобер на вопрос журналиста портала «Столица-С».

В нынешнем сезоне Антон Бобер появлялся на поле четыре раза. Что касается «Мордовии», то она по итогам 18-ти туров замыкает турнирную таблицу РФПЛ.