€ 2,50 млн

Исмаэль Бура - трансферы

Труа
14 августа 2000 (25)
#14 | Защитник
173 см
Коморские острова | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / 30.06.27
Ланс
Труа
Свободный агент
05.10.21 / 30.06.22
Ланс
Гавр
Аренда
Главные новости
Карседо возглавил «Спартак», «МЮ» уволил Аморима, решение «Краснодара» по Кордобе и другие новости
01:17
«Барселона» согласовала первый зимний трансфер
00:33
Талалаев отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»
00:24
2
ЦСКА поспорит за трансферную цель «Челси»
Вчера, 23:51
3
Стало известно, чем недоволен Перрен в «Краснодаре»
Вчера, 23:43
1
Мостовой высказался о перспективах «Спартака» при Карседо
Вчера, 23:11
1
Легионер «Краснодара» не смог адаптироваться к жизни в России
Вчера, 22:48
2
Новые данные о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 22:39
5
Экс-президент «Спартака» похвалил Карседо за честность: «Называет вещи своими именами»
Вчера, 22:22
1
«Зенит» ответил на 27-миллионное предложение «Крузейро» по Жерсону
Вчера, 21:57
8
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
