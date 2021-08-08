Мехди Зеркан - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Мехди
|Фамилия
|Зеркан
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|58
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мехди
|Фамилия
|Зеркан
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.10.2021
|69' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|22.09.2021
|90' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|18.09.2021
|72' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|12.09.2021
|81' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:3
|Ланс (Ланс)
|28.08.2021
|70' -90'
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|08.08.2021
|81' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)