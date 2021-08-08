Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мехди Зеркан - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Мехди
    Фамилия Зеркан
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1999 (23 года)
    Рост 175
    Вес 58
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:3 Лилль (Лилль)
    31.10.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    17.10.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    03.10.2021 69' -90' Монако (Монако) 3:0 Бордо (Бордо)
    22.09.2021 90' -90' Монпелье (Монпелье) 3:3 Бордо (Бордо)
    18.09.2021 72' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Бордо (Бордо)
    12.09.2021 81' -90' Бордо (Бордо) 2:3 Ланс (Ланс)
    28.08.2021 70' -90' Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    22.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    08.08.2021 81' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
    • Читайте нас: 
    11