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Бразилия. Серия А
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Атлетико Минейро
Алан Франко
Трансферы
€ 4,50 млн
Алан Франко - трансферы
Атлетико Минейро
21 августа 1998 (27)
#21 | Полузащитник
174 см
Эквадор
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
24.06.22 / 30.06.23
Атлетико Минейро
Тальерес де Кордоба
Аренда
01.01.22 / 23.06.22
Атлетико Минейро
Шарлотт
Аренда 135 тыс €
17.07.20 / 31.12.27
Индепендьенте дель Валле
Атлетико Минейро
2,10 млн €
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