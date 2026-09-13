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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Лоренцо Де Сильвестри
Статистика
€ 600 тыс
Лоренцо Де Сильвестри - статистика
Болонья
23 мая 1988 (38)
#29 | Защитник
185 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
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Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
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Италия. Серия А 2014/2015
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Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
1' - 66'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
03.05.2026
Кальяри
1' - 85'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
25.04.2026
Рома
66' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
2 : 0
19.04.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
12.04.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кремонезе
1 : 2
05.04.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
0 : 1
15.03.2026
Болонья
1' - 28'
28'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 2
08.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пиза
0 : 1
02.03.2026
Болонья
74' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
23.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 2
15.02.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
1 : 2
18.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
2 : 3
15.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Комо
1 : 1
10.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 2
07.01.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
04.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 1
28.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 1
14.12.2025
Ювентус
72' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
07.12.2025
Болонья
39' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
01.12.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 3
22.11.2025
Болонья
1' - 63'
45'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
09.11.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
1 : 3
02.11.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
0 : 0
29.10.2025
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 2
19.10.2025
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
05.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
28.09.2025
Болонья
83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 0
30.08.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
1 : 0
23.08.2025
Болонья
1' - 72'
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