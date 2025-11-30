Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jon-Helge Tveita - статистика

Брюне
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюне
17
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
5 : 0
09.11.2025
Брюне
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Брюне
2 : 1
02.11.2025
Бранн
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Брюне
2 : 2
18.10.2025
Русенборг
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Брюне
2 : 0
28.09.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Брюне
0 : 2
14.09.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
2 : 0
03.08.2025
Брюне
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Брюне
1 : 3
27.07.2025
Викинг
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Брюне
1 : 0
13.07.2025
Волеренга
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
22.06.2025
Брюне
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Брюне
0 : 3
11.05.2025
Мольде
1' - 7'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
3 : 0
04.05.2025
Брюне
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
3 : 2
27.04.2025
Брюне
79' - 90'
85'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
75' - 90'
90'
Главные новости
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
23:05
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
2
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+