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Мольде - Брюне: онлайн-трансляция 03 августа 2025

Мольде
03.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Брюне
Матч Личные встречи Таблица Комментарии
Статистика матча Мольде - Брюне
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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