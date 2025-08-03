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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Брюне
Мольде - Брюне: онлайн-трансляция 03 августа 2025
Мольде
03.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Брюне
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мольде - Брюне
Всего ударов по воротам
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0
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0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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- : -
29.06.2025
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- : -
29.06.2025
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- : -
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